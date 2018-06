Xylella:Emiliano,finanzieremo task force

(ANSA) - MONTERONI (LECCE), 13 GIU - "La task force regionale nel contrasto alla xylella resterà in piedi. Il suo lavoro è importante e nessuno può vietate alla Regione di finanziarla".

Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, a margine di un convegno organizzato dalla Regione Puglia a Monteroni, sui due anni di lotta al batterio portati avanti dall'ente regionale e sulle prospettive. "Cercheremo di fare in modo che gli agricoltori danneggiati vengano risarciti, che chi ha progetti di rinnovamento - ha detto Emiliano - possa esser sostenuto dalla Regione, dall'Europa e dall'Italia e, soprattutto, che non ci siano persone che speculino sia dal punto di vista scientifico che economico su questa tragedia". "Mi rendo conto che la xylella - ha rilevato - per alcuni è anche un grande progetto di business, ma su questo dico che fin quando farò il presidente della Regione Puglia il business se lo possono scordare tutti. La Regione sta sostenendo nel limite del possibile gli agricoltori".