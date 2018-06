A Brindisi apre 'Acquera Yachting'

(ANSA) - BRINDISI, 13 GIU - È 'sbarcato' a Brindisi, Acquera Yachting, il nuovo player mondiale della nautica di lusso che offre servizi personalizzati per megayacht 365 giorni all'anno.

La società, che ha aperto di recente gli uffici nel capoluogo pugliese, ha portato prestigiose imbarcazioni tra cui il celebre Pelorus. Il mega yacht che in passato ha avuto tra i proprietari il magnate russo Roman Abramovich, è lungo circa 115 metri, ha una grande piscina e due eliporti. Acquera Yachting si concentra sulla fornitura di servizi di agenzia ai superyacht. Inizia la sua operatività in Italia partendo da Venezia ed ha già aperto numerosi uffici nei principali porti del Mediterraneo. "Il turismo di lusso, di cui lo yachting è un segmento significativo, - spiega Stefano Tositti, Presidente di Acquera Yachting, - è un comparto in grande ascesa e dalle importanti ricadute occupazionali ed economiche per l'indotto. Infatti, con la nostra attività abbiamo coinvolto fornitori locali per valorizzare i servizi e le eccellenze manifatturiere". (ANSA).