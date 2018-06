Trenitalia rinnova flotta locale Puglia

(ANSA) - BARI, 12 GIU - Entro il 2023 l'intera flotta dei treni regionali di Trenitalia in Puglia sarà rinnovata con 46 nuovi treni: 43 modello "Pop" e 3 "Jazz". L'investimento complessivo sarà di 350 mln, 288 dei quali per l'acquisto della nuova flotta (123 milioni di fondi regionali) e gli altri 62 per la manutenzione. Questa mattina il nuovo treno "Pop" è stato presentato a Bari in piazza Prefettura in occasione della sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio 2018-2032 tra Regione e Trenitalia. Alla firma erano presenti Tiziano Onesti e Orazio Iacono, rispettivamente presidente e ad di Trenitalia, il presidente della Regione, Michele Emiliano, e l'assessore regionale ai trasporti, Gianni Giannini. "È il treno migliore che c'è in Europa, - ha spiegato Iacono - più scattante, quindi più puntuale, ha 32 telecamere a bordo, 50 monitor, e tanta tecnologia che permette di garantire affidabilità". L'ad ha evidenziato che nel 2023 l'età media della flotta pugliese sarà di 4 anni, "quindi la più bassa d'Italia".