Confiscati beni per un milione a pregiudicato foggiano

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 12 GIU - Dieci immobili, due società con relativi beni aziendali, nove automezzi e due rapporti bancari per un valore complessivo di circa un milione di euro sono stati confiscati al pluripregiudicato sanseverese Matteo Notarangelo, di 62 anni. La confisca è stata disposta dal Tribunale di Foggia ed eseguita da Polizia e Guardia di Finanza.

I beni confiscati - è detto in una nota degli investigatori - sono risultati nella disponibilità di Notaragangelo, considerato "socialmente pericoloso", vista anche la sua "spiccata dedizione al crimine fin dal 1993" per i reati di "associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, insolvenza fraudolenta, bancarotta e reati tributari". Le indagini hanno permesso di accertare - secondo l'accusa - l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità del pregiudicato e la sua capacità reddituale. Nello specifico, gli accertamenti hanno evidenziato una sperequazione tra i redditi dichiarati ed investimenti sostenuti, pari a circa 500.000 euro, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2015. (ANSA).