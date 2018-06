Acquista palazzina in contanti, confisca

(ANSA) - ANDRIA, 12 GIU - Dichiarava al Fisco un reddito medio annuo di 7.000 euro circa, ma negli anni ha fatto investimenti immobiliari per oltre un milione di euro: per questo al pregiudicato di Andria Francesco Recchia e ai suoi famigliari la magistratura di Trani ha confiscato beni mobili ed immobili. Il provvedimento della sezione misure di prevenzione è stato eseguito dai carabinieri.

Recchia, più volte condannato per furto e ricettazione ed ora sorvegliato speciale, ha illecitamente accumulato sin dai primi anni '80 capitali che ha reinvestito nell'acquisto di un intero stabile, ad Andria, composto da due appartamenti di oltre 200 metri quadri ciascuno e da un ampio locale commerciale.

L'acquisto è stato fatto senza mai fare ricorrere a prestiti o mutui bancari. (ANSA).