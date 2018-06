Emiliano, faremo assunzioni Sanità

(ANSA) - BARI, 11 GIU - "Mi auguro che il ministero dell'Economia e Finanza ci consenta le assunzioni che fino ad oggi ci ha negato. Lo dico senza voler mancare di rispetto a nessuno: se queste autorizzazioni non arriveranno, noi le assunzioni le facciamo lo stesso perché abbiamo il bilancio in ordine, e il ministero dell'Economia e Finanze capirà che con questi miglioramenti nella performance, più i miglioramenti di bilancio che abbiamo avuto, il personale ce lo devono fare assumere". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso della presentazione dei dati 2017 sulla performance della sanità regionale, certificati dall'istituto Sant'Anna che considera 300 indicatori, il 59% dei quali, nel caso della Puglia, è migliorato. "Siamo stati per due anni consecutivi - ha sottolineato Emiliano - la Regione che è migliorata di più in Italia, Quindi - ha aggiunto - con garbo e gentilezza il messaggio è: fateci assumere medici, infermieri e operatori sanitari, e vedrete cosa saremo capaci di fare l'anno prossimo".