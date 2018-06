Anche Medimex 2019 si farà a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 11 GIU - Anche nel 2019 il Medimex, l'International Festival e Music Conference di Puglia Sounds si terrà a Taranto. Lo ha annunciato il governatore Michele Emiliano rimarcando il successo dell'edizione di quest'anno, che si è svolta per la prima volta nel capoluogo ionico. "La Puglia si stringe attorno a questa città che vive una fase di riconciliazione - ha detto - col resto d'Italia. Se lo Stato chiuderà le fonti inquinanti l'arrabbiatura della città si trasformerà in un abbraccio". La manifestazione 2019 si svolgerà a Taranto dal 6 al 9 giugno 2019 e celebrerà i cinquant'anni di Woodstock, il più grande evento musicale di tutti i tempi.

Estremamente positivo il bilancio dell'edizione 2018, con oltre 60mila presenze tra concerti, attività professionali, incontri d'autore, dj set, mostre e attività collaterali. Circa 200 gli artisti coinvolti, quasi 400 gli operatori, nazionali e pugliesi, impegnati nelle attività professionali, 800mila i contatti sui social, strutture ricettive sold out anche in provincia.