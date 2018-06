(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "La formula di una coalizione di centrodestra con i moderati è quella vincente. Così avremmo già potuto vincere al primo turno. Roberto Cavalera, in ogni caso, tra due settimane sarà il sindaco di Brindisi". Lo afferma il parlamentare brindisino di Forza Italia Mauro D'Attis. "Per ridare fiducia agli elettori brindisini era necessario proporre un candidato sindaco autorevole e motivato e Cavalera si è dimostrato tale. Lo hanno ben compreso i brindisini che già in questo primo turno lo hanno gratificato di un ottimo successo personale supportato da un forte successo della coalizione.

Adesso è evidente e ragionevole che gli elettori di centro destra e del polo moderato facciano corpo unico per evitare che al governo della città torni una sinistra su cui ricadono pesanti responsabilità in relazione alle scelte che, con la Regione Puglia e con il Governo nazionale, ha preso penalizzando fortemente Brindisi. Già dalle prossime ore lavoreremo in questa direzione".