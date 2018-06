'Presidente esce da seggio con scheda'

(ANSA) - BARI, 10 GIU - Momenti di tensioni e qualche contatto fisico tra il presidente della sezione 29 di Altamura e alcuni cittadini, dopo che lo stesso presidente - secondo la denuncia del deputato della Lega, Rossano Sasso - sarebbe uscito per strada, poi sarebbe rientrato al seggio dove avrebbe imbucato una scheda elettorale nell'urna. Durante la protesta che ne è nata sono intervenuti i carabinieri.

"Quanto accaduto presso la sezione 29 di Altamura, grazie ad un video girato da un rappresentante della coalizione che sostiene Laterza Sindaco è incredibile, in questo momento - dice Sasso - sono sul posto insieme ai dirigenti locali della Lega per appurare i fatti, che se dovessero essere confermati rappresenterebbero una ferita alla democrazia". "Questo episodio - prosegue il deputato - è molto grave e ha generato allarme sociale, non è possibile poi che il presunto autore di questa grave condotta sia ancora sul posto a fare il presidente di seggio. Ho già chiesto alla Prefettura di rimuovere il suddetto presidente".