Vela: Brindisì-Corfu, vince Obelix

(ANSA) - BRINDISI, 8 GIU - Il primo posto assoluto della 33/a regata velica internazionale Brindisi-Corfù è stato conquistato da Obelix di Giuseppe Ciaravolo (Cus Bari), seguito da Aria Top Secret di Guido Bianco (Lega navale Brindisi) Dopo un'appassionante lotta a cinque per il primo posto in tempo reale, tutto si è deciso col duello tra Idrusa di Paolo Montefusco (circolo della vela Brindisi) e Moonshine di Edoardo Ziccarelli (Lega navale Pesaro) con i marchigiani che, pur avendo condotto a lungo, sulla linea di arrivo sono stati superati dagli storici avversari pugliesi con un intervallo di soli cinque minuti. Come da previsioni, la Brindisi-Corfù si è svolta con venti molto leggeri lasciando spazio al tecnicismo.

Un elemento particolarmente gradito dagli equipaggi più esperti, in possesso di imbarcazioni molto veloci e competitive. Anche quest'anno, qualcuno ha scelto di puntare direttamente verso le coste albanesi e qualcun altro, invece, ha preferito costeggiare per molte miglia il litorale salentino. (FOTO ARCHIVIO).