Medimex:Marrone, grande evento a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 08 GIU - "Questi eventi sono importantissimi per promuovere il territorio e sono super contenta che come città sia stata scelta Taranto, che ha bisogno più di altre di una maggiore attenzione per tutti i problemi che ci sono.

Bisogna rivalutare questa città meravigliosa". Così Emma Marrone in una intervista all'ANSA a margine di uno degli Incontri con l'autore alla villa Peripato di Taranto nell'ambito dell'edizione 2018 del Medimex, il salone internazionale della musica promosso da Puglia Sounds, che si tiene nel capoluogo ionico fino a domenica prossima. "Sono stata qui - prosegue Emma - per il primo maggio tarantino ed è stata una esperienza bellissima. Ritorno con infinito piacere. A Taranto mi sento di augurare che ci siano dei politici che ascoltino le richieste della popolazione che ha bisogno realmente di aiuto".