Gdf sequestra 1,2 mlm di articoli

(ANSA) - BARI, 08 GIU - Si è concluso con il sequestro di 1,2 milioni di articoli contraffati o pericolosi per la salute e con la denuncia di 41 persone il piano straordinario di interventi che per due giorni ha impegnato in Puglia militari della Guardia di Finanza che hanno eseguito 116 interventi. Dall'inizio dell'anno sono oltre 5 milioni i prodotti contraffatti sequestrati dalle Fiamme Gialle.

L'attività ha consentito di individuare, nell'area Sud-est barese, una stamperia clandestina dedita alla produzione di lucidi di noti marchi contraffatti, pronti per essere applicati sui capi di abbigliamento e di sottrarre dal mercato, nel Salento, un ingente quantitativo di giocattoli, bigiotteria e accessori di moda pericolosi per la salute. (ANSA).