(ANSA) - BARI, 7 GIU - E' stato ripristinato il volo Ryanair che domani riporterà nel capoluogo pugliese i circa 100 studenti di tre sezioni della prima classe del liceo classico Orazio Flacco di Bari e i loro insegnanti accompagnatori impegnati in vacanza studio a Malta. Il volo delle 11:35 di domani era stato cancellato in un primo momento per lo sciopero dei controllori di volo dell'Enav proclamato per venerdì.