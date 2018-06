Papa 7/7 a Bari, il programma giornata

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 GIU - Papa Francesco sarà il 7 luglio a Bari per una preghiera ecumenica per la pace. Ecco il programma comunicato dalla Santa Sede. - ore 8.15: Atterraggio nel Piazzale Cristoforo Colombo a Bari. Il Papa è accolto da mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Marilisa Magno, Prefetto Bari; Antonio Decaro, sindaco di Bari. Trasferimento alla Basilica di San Nicola; nel frattempo i Patriarchi raggiungono la Basilica dalle loro residenze. - 8.30: Il Papa accoglie davanti alla Basilica di San Nicola i Patriarchi; poi saluta la comunità dei frati domenicani. - ore 8.45: Il Papa e i Patriarchi scendono nella cripta della Basilica per venerare reliquie San Nicola. - 9.15: Il Papa e i Patriarchi escono dalla Basilica di San Nicola e raggiungono la "Rotonda" sul Lungomare di Bari. - ore 9.30: Lungomare: Incontro di preghiera. - ore 10.30:ritorno alla Basilica - ore 11.00: Basilica, dialogo a porte chiuse.- ore 17.15 Atterraggio all'eliporto vaticano