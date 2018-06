Bonifica Taranto, il racconto 60 alunni

(ANSA) - TARANTO, 7 GIU - Come raccontare quello che sta accadendo nell'area di crisi ambientale di Taranto? Come far toccare con mano il cambiamento in atto che può sembrare intangibile? Le risposte sono racchiuse nelle realizzazioni ideate da 60 alunni di due scuole del quartiere Tamburi, I.C "G.

Galilei" e I. C. "G.B. Vico - V. De Carolis":poesie, disegni o saggi brevi, arricchiti da materiale multimediale (foto, video, articoli di stampa)che hanno preso parte al progetto "La scuola racconta, e…", l'iniziativa voluta dal Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, riqualificazione ed ambientalizzazione di Taranto, Vera Corbelli, nell'ambito "di un'ampia operazione di cambiamento culturale che sta accompagnando la bonifica dei siti dell'Area SIN e di crisi ambientale, in cui si inserisce Taranto, e che ha il suo cuore proprio nel Mar Piccolo: uno degli ambienti a più elevata biocenosi e biodiversità del Mediterraneo". L'evento conclusivo del progetto, con la premiazione degli alunni, si svolgerà domani 8 giugno alle 10,00 presso l'Aula Magna dell' Istituto U.

De Carolis, in Via Archimede n. 57, alla presenza delle autorità, dei docenti, degli alunni e dei loro genitori. (ANSA).