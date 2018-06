Xylella:Lega Puglia,presto qui Centinaio

(ANSA) - BARI, 6 GIU - "Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, sarà quanto prima in Puglia per prendere contezza di persona del drammatico e indisturbato avanzare della Xylella e incontrare i rappresentanti istituzionali e di categoria". Lo annuncia in una nota il consigliere e segretario regionale della Lega in Puglia, Andrea Caroppo. "Appena ricevuta notizia della sua nomina a ministro - sottolinea l'esponente leghista - ho rappresentato a Centinaio l'assoluta priorità del tema che necessita di un approccio energico dopo anni di incertezze e colpevoli omissioni". "Nella giornata di oggi ho nuovamente contattato personalmente il ministro - conclude Caroppo - il quale mi ha confermato che presto sarà tra gli ulivi infetti della nostra regione". L'intervento del ministro è stato sollecitato anche dal capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Puglia, Nino Marmo, il quale ha scritto al ministro che "abbiamo bisogno di aiuto per limitare il più possibile la Xylella e costruire una visione organica".