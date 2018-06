Palagiustizia Bari:ministro Bonafede domani visita tendopoli

(ANSA) - BARI, 6 GIU - Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sarà domani mattina a Bari per verificare la situazione del Palagiustizia dichiarato inagibile nei giorni scorsi per rischio crollo. Lo annuncia la senatrice M5s pugliese Bruna Piarulli che domani accompagnerà con una delegazione pentastellata la visita del ministro alla tendopoli dove si svolgono al momento le udienze penali.

"Si tratta di una visita molto sentita da parte del ministro che appena insediato - sottolinea Piarulli - ha scelto di venire a Bari per risolvere la questione della mancata agibilità della Procura di via Nazariatz".

"Il ministro - prosegue la Piarulli - intende trovare una soluzione il più possibile definitiva e che accorpi vari uffici.

La cittadella della Giustizia alle casermette è una priorità.

Come la possibilità di spostare il carcere dal centro di Bari per una questione di sicurezza e di gestione di detenuti e personale".(ANSA).