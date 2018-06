Show di Papaleo in Grotte Castellana

(ANSA) - BARI, 5 GIU - Canzoni, racconti poetici, monologhi e gag surreali: è così che l'artista lucano Rocco Papaleo darà vita, insieme alla sua band, al concerto nella Grave delle Grotte di Castellana, domenica 10 giugno alle ore 21, a 60 metri di profondità. Attore, regista e musicista, Papaleo metterà in scena uno show fatto di pensieri, brevi annotazioni e parole in musica, "in un riuscito esperimento di teatro-canzone - evidenzia una nota delle Grotte di Castellana - con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata". Il concerto rientra nel progetto 'Madrelingua-il dialetto torna a giovani', e "conferma la volontà di Grotte di Castellana di legare la promozione turistica del complesso carsico alle iniziative della città di Castellana e del territorio circostante". Papaleo sarà accompagnato da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso, Davide Savarese alla batteria e Giorgio Tebaldi al trombone. La band coinvolgerà il pubblico in un viaggio di musica e parole per un teatro "capace di divertire ed emozionare".