Regione Puglia potenzia Reddito Dignità

(ANSA) - BARI, 5 GIU - La Giunta della Regione Puglia amplierà dal primo luglio la platea dei beneficiari del Reddito di Dignità (ReD) dopo la sperimentazione del primo anno della misura di contrasto alla povertà e in seguito all'entrata in vigore del ReI nazionale, il Reddito di Inclusione.

"La Regione Puglia - spiega il governatore Michele Emiliano - non solo conferma la necessità della misura ReD, che il primo anno ha riguardato 20mila nuclei familiari, ma rilancia ampliando la platea dei beneficiari che pur in condizioni di povertà saranno esclusi dalla misura nazionale in virtù dello sbarramento di accesso determinato dalle soglie ISEE e ISRE del Rei (ISEE fino a 6000 euro e ISRE fino a 3000 euro)". La Regione ha confermato i fondi annualmente destinati alla misura del Reddito di Dignità, pari a 25 milioni di euro.