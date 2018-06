Palagiustizia Bari:Cnf,serve commissario

(ANSA) - BARI, 05 GIU - "Il percorso da seguire è una decretazione di urgenza con nomina di un commissario con poteri straordinari che possa bruciare tutte le tappe burocratiche.

Questa è la proposta che l'avvocatura farà al nuovo ministro senza distinzione fra avvocatura delle diverse regioni, nazionale o barese, perché siamo tutti avvocati di Bari in questo momento". Lo ha detto Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, dopo aver visitato a Bari la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del Palagiustizia di via Nazariantz dichiarato inagibile. Mascherin accompagnato dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari e il presidente dell'Anm Battista."Ho visto in Friuli le tendopoli dei terremotati ed erano molto meglio - ha commentato - Un post terremoto viene organizzato in maniera più dignitosa, questa è una situazione al di là di ogni immaginazione. La peggiore delle immaginazioni non può pensare un sistema giustizia così".