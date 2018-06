Legnini, Csm chiedera' a Bonafede dl per Palagiustizia Bari

Il Csm avanzerà formalmente la richiesta al ministro della Giustizia di intervenire con un decreto legge sull'emergenza del Palagiustizia di Bari. Lo ha detto il vice presidente del Cam Giovanni Legnini che ha chiesto di intervenire sull'emergenza giustizia a Bari così come si fece a seguito del terremoto dell'Aquila. "Se vogliamo far sì che non si realizzino situazioni di difficoltà come la prescrizione dei processi - ha detto - occorre intervenire con strumenti normativi, procedurali e con risorse, come si fa a seguito di calamità naturali". "Ho vissuto la vicenda dell'Aquila - ha aggiunto -, anche lì si verificò la paralisi dell'attività giudiziaria e anche lì si intervenne con decreto".