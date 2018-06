Traffico droga, 4 arresti a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 4 GIU - Una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone è stata eseguita da militari della Guardia di finanza nel Brindisino per traffico internazionale di stupefacenti, per lo più dall'Albania.Due delle persone arrestate sono state condotte in carcere; per altre due sono stati disposti gli arresti domiciliari.L'inchiesta ha accertato il coinvolgimento di 51 persone di nazionalità italiana ed albanese, tutte indagate dalla procura distrettuale Antimafia di Lecce, di cui 10 tratte in arresto in flagranza di reato nel corso delle indagini,in varie località italiane (Bolzano - Livorno - Lecce e Brindisi),con il sequestro di 600 kg di marijuana, 21 di hashish,2 di cocaina e 32 di eroina, e di numerosi mezzi utilizzati per il trasporto della droga (imbarcazioni, tir, auto).Gli indagati, strutturati in vari gruppi criminali, erano radicati nei territori di Lecce e Brindisi con "proiezioni operative" in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,Sardegna, Basilicata e in Belgio, dove si approvvigionavano di cocaina.