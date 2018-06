Ritmi afro a 'L'Acqua in testa' a Bari

(ANSA) - BARI, 4 GIU - Riparte dai ritmi afro-tropicali la 14/a edizione del festival 'L'acqua in testa', sul molo San Nicola di Bari, dal 21 a 24 giugno prossimi con 'Seun Kuti & Egypt 80', Mezzosangue, i Boomdabash, la 'P-Funking band' e dj Tuppi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il festival comincia giovedì 21 giugno, quando 'Seun Kuti & Egypt 80', il figlio di Fela Kuti e la band che ha sempre accompagnato suo padre, porteranno a Bari la prima data italiana del 'Black times tour'. Il rapper italiano Mezzosangue sarà invece il protagonista della serata di venerdì 22. Sabato 23 sarà la volta della band pop-reggae Boomdabash, che ha da poco lanciato la hit 'Non ti dico no' con Loredana Bertè: la data di Bari sarà la prima nazionale del loro nuovo tour. Domenica 24 Giugno, infine, 'morning show' con l'incontro tra la 'P-Funking band' e il dj Tuppi, a partire dalle ore 11. Lo spettacolo farà da colonna sonora al quarto raduno nazionale 'Bulli&Maggiolini', con più di 80 mezzi d'epoca.