Playoff Serie B, Bari falcidiato

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Mano dura del giudice sportivo contro il Bari dopo il turno preliminare dei playoff di serie B. Tre giocatori dei 'galletti', Sabelli, Brienza e Gyomber sono stati infatti squalificati rispettivamente per quattro, tre e due giornate dopo la partita di ieri sera contro il Cittadella e costata l'eliminazione al club pugliese. Squalificato per due giornate anche il team manager del Bari, Giovanni Loseto, mentre il vice allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini è stato fermato per un turno.