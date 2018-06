Nel gioco del jazz,concerto di C.Lloyd

(ANSA) - BARI, 4 GIU - 'Charles Lloyd & The Marvels' e Bill Frisell terranno un concerto a Bari, nell'unica tappa italiana del loro tour, martedì 3 luglio, alle 21,00, al The Nicolaus Hotel di Bari. Si tratta - informa un comunicato - dell'anteprima della stagione 2018/2019 dell'Associazione "Nel Gioco del Jazz". In questa lunga estate di concerti - prosegue la nota - i due grandi artisti della scena internazionale del jazz presenteranno in prima nazionale il loro ultimo album "Vanished Gardens", in uscita il 29 giugno. Un concerto di grande prestigio per l'associazione che quest'anno festeggia il 10° anniversario della sua fondazione. A 80 anni il grande sassofonista afroamericano Charles Lloyd torna a Bari (l'anno scorso si esibì al teatro Petruzzelli sempre per l'Associazione "Nel Gioco del Jazz") e continua ad esibirsi in giro per il mondo in una sorta di ritrovata seconda giovinezza musicale.

Nato a Memphis, in Tennessee nel 1938, ha cominciato a suonare all'età di 9 anni e a 12 anni lavorava per la banda blues di BB King. Compagno di band di Cannonball Adderley nei primi anni Sessanta, Charles Lloyd ha guidato una formazione storica (composta tra gli altri da Keith Jarrett) con la quale ha registrato uno dei primi album jazz che ha venduto oltre un milione di copie ("Forest Flower", 1967). Vanta in seguito collaborazioni con i Doors e i Beach Boys. Dopo una breve collaborazione con il pianista Michel Petrucciani nel 1981 si ritira dalle scene. Riprende ad esibirsi occasionalmente e inizia a registrare per l'ECM, inaugurando una lunga serie di dischi in cui figurano musicisti come Billy Higgins e John Abercrombie. (ANSA).