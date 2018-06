Fumetti:Bari,7/a edizione festival BGeek

(ANSA) - BARI, 4 GIU - Con oltre 120 appuntamenti torna a Bari "BGeek", il festival dedicato al fumetto in tutte le sue declinazioni giunto alla settima edizione, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno, nei padiglioni 18 e 20 della Fiera del Levante. Il festival è stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, dagli assessori comunali Paola Romano e Silvio Maselli, e da Francesco Monterisi della direzione del BGeek.

BGeek 2018 proporrà oltre ai fumetti i giochi intelligenti, il cinema di animazione e la serialità televisiva, il videogaming e la tecnologia, il fenomeno degli YouTuber e dei cosplayer, per diffondere la cultura ludica e geek in tutte le sue forme. Tra l'altro sarà presentata la prima edizione di IdeaG Sud Italia, occasione di confronto fra autori di giochi ed editori, e Spartaco Albertarelli, rappresentante di entrambe le categorie.

Un'area della Fiera sarà dedicata al premio "Gioco dell'Anno".

Sarà presente anche un'area dedicata alla rievocazione storica in costume e ad attività ricreative diverse.