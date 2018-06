Calcio: Bari, tifosi contro club e Lega

(ANSA) - BARI, 4 GIU - Il pari a Cittadella (2-2-) non è bastato al Bari, penalizzato di due punti dalla giustizia sportiva e declassato di un posto in classifica: l'eliminazione dai play off ha alimentato una grande delusione sui forum web dei tifosi biancorossi. Sul Solobari.it c'è già chi critica l'attuale dirigenza e chiede di trovare un nuovo proprietario che archivi la gestione del presidente Cosmo Giancaspro. Altri supporter baresi attaccano la Lega per la sanzione comminata al club: "Siamo stati maltrattati dalla lega. Vi meritate una serie A con squadre come il Cittadella, il declino del calcio italiano, e tante ma tante disdette alle pay tv, tanto da rimpiangere le piazze calorose e passionali come la nostra".

Alcuni ipotizzano la disdetta degli abbonamenti alle pay tv che trasmettono le gare del Bari. Un internauta commenta così il dolore della piazza: "Mai una gioia. Essere tifoso del Bari da più di 40 anni e contare sulle punta delle dita i momenti esaltanti è veramente frustante".