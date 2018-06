Ilva: Codacons a Di Maio, ci convochi o lo denunciamo

(ANSA) - BARI, 3 GIU - Il Codacons ha inviato oggi una formale diffida al nuovo Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, "affinché convochi il Codacons alla prossima riunione sull'Ilva che vedrà coinvolti martedì sindacati e Arcelor Mittal". "Pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha ordinato al Mise di inserire il Codacons all'interno del tavolo di confronto con gli enti locali, riconoscendo l'illegittimità dell'esclusione dell'associazione che rappresenta i cittadini di Taranto danneggiati dall'Ilva - spiega il presidente Carlo Rienzi - Per questo abbiamo diffidato Di Maio a convocare il Codacons anche all'incontro di martedì, perché il confronto sull'occupazione ha ripercussioni dirette sulla questione ambientale e sanitaria di Taranto, per la quale l'associazione è ora legittimata ad intervenire in base a quanto previsto dal CdS". "Se tale richiesta non sarà accolta, il neo-ministro - conclude - riceverà la prima denuncia penale del suo mandato, quella per 'Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice'"