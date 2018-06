Policoro, ecco il progetto 'Vela 4.0'

(ANSA) - POTENZA, 2 GIU - Con "un tiepido scirocco è salpato oggi dal Golfo di Taranto il Progetto Vela 4.0, frutto del connubio tra il Centro Sportivo Italiano (Csi) ed il Circolo velico lucano". In un comunicato è specificato che "nell'ambito del Vela Day, il Lido 'La Duna' di Policoro (Matera) ha ospitato oggi quello che si preannuncia molto più di un programma polisportivo".

Il vicepresidente nazionale del Csi, Marco Calogiuri, ha evidenziato di "sognare di poter organizzare in futuro un campionato interregionale e nazionale dedicato alla vela, uno sport, che ben sviluppa lo spirito di squadra, e che nel Csi si sta diffondendo a macchia di leopardo". Il direttore del Circolo velico, Sigismondo Mangialardi, ha invece sottolineato che "in vista di Matera 2019, con uno sguardo all'ecosistema sportivo regionale e nazionale, abbiamo voluto allargare gli orizzonti della nostra pluriennale esperienza velica.