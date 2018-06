2 Giugno:con accetta a celebrazioni Bari

(ANSA) - BARI, 2 GIU - Nascondeva un'accetta sotto una maglia mimetica mentre si avvicinava in piazza Diaz, a Bari, dove erano in corso le celebrazioni per il 2 Giugno, alla presenza di numerose autorità civili e militari. Per questo un barese di 53 anni, incensurato, è stato denunciato dagli uomini della Polizia locale per possesso d'arma impropria. Il 53enne, che è apparso in stato confusionale, non ha saputo spiegare agli agenti perché portasse con sé l'accetta. La Polizia locale ha poi perquisito l'abitazione e l'auto del 53enne, ma non ha trovato altri oggetti o materiale che potessero indicarlo come un soggetto pericoloso. A quanto si apprende, l'uomo non è seguito da alcun centro di salute mentale.