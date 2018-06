2 Giugno: manifestazioni a Bari

(ANSA) - BARI, 2 GIU - Sono state due le celebrazioni a Bari per i 72 anni della Repubblica: al Sacrario dei Caduti e in piazza Diaz. Sono intervenuti anche il prefetto di Bari, Marilisa Magno, il Comandante della III Regione Aerea, gen. S.A.

Umberto Baldi, il generale Pietro Primo, vice del Commissario Generale per le onoranze ai caduti. E in rappresentanza del Comune di Bari l'assessora Carla Palone. Quest'ultima ha ricordato anche le oltre 35mila donne che durante la stagione della Resistenza militarono nei gruppi combattenti, e le 2.890 donne che furono torturate e condannate dai tribunali fascisti. Le celebrazioni hanno preso il via al Sacrario, con la deposizione della corona d'alloro in onore dei 75mila caduti in terra straniera durante la prima e seconda guerra mondiale.

Mentre alle 11, in piazza Diaz, sono stati resi gli onori militari con la solenne cerimonia dell'alza bandiera e la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della Difesa.