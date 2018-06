Bonafede,palagiustizia Bari è priorità

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede l'emergenza del Palagiustizia di Bari "è una priorità e se ne occuperà già nelle prossime ore". Lo riferisce il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che poco fa ha incontrato al Quirinale il ministro, sottoponendogli la questione. "Il ministro - ha spiegato il sindaco - ha detto di essere già a conoscenza della situazione e mi ha assicurato che se ne occuperà immediatamente".

Antonio Decaro è al Quirinale nel suo ruolo di presidente dell'Anci per partecipare alla cerimonia per la Festa della Repubblica. Al ricevimento Decaro ha incontrato Bonafede, che ha giurato come ministro della Giustizia solo poche ore fa, e gli ha subito sottoposto il problema.

Il presidente ANCI e sindaco di Bari proprio questa mattina ha partecipato in via Arenula a Roma ad una riunione sulla situazione dell'edilizia giudiziaria penale barese, in parte finita in una tendopoli dopo la revoca dell'agibilità per pericolo crollo dell'immobile di via Nazariantz. Nell'incontro Decaro ha insistito sull'accelerazione delle procedure per individuare una soluzione, chiedendo ancora una volta formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza per Bari.