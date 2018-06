Anas: 250 mln per riqualificare strade

(ANSA) - BARI, 1 GIU - Il Cda di Anas ha approvato l'accordo quadro per la riqualificazione dell'itinerario Bari - Brindisi - Lecce (SS16-379-613) con un investimento di 250 milioni di euro.

In particolare, gli interventi previsti - suddivisi in cinque lotti ed inseriti nel contratto di programma Anas 2016-2020 - riguardano i tratti della statale 16 Adriatica tra la Tangenziale di Bari e Fasano e la Variante di Brindisi; il tratto della statale 379 'Egnazia e delle terme di Torre Canne' tra Fasano e Brindisi e il tratto della statale 613 'Brindisi-Lecce' tra Brindisi Sud e Lecce.

L'investimento complessivo, di circa 250 milioni, consentirà l'attivazione di una serie di interventi che riguarderanno la sostituzione delle barriere di sicurezza, la realizzazione di opere di riqualificazione della pavimentazione stradale e l'adeguamento degli impianti tecnologici ai più moderni standard qualitativi, anche mediante la riqualificazione energetica e di telecontrollo degli impianti di illuminazione già esistenti.