Miss Mondo, a Gallipoli bellezze Italia

(ANSA) - LECCE, 31 MAG - Per l'undicesimo anno consecutivo sarà Gallipoli ad ospitare le fasi finali di Miss Mondo Italia, la kermesse di bellezza che decreterà la rappresentante tricolore che andrà alla finale internazionale di Miss World, in programma sull'isola di Hainan in Cina. Le 150 concorrenti in rappresentanza di tutte le Regioni d'Italia sono arrivate il 26 maggio, ma solo 50 di loro il 10 giugno potranno salire sul palco del Teatro Italia per contendersi diverse fasce e titolo, ma soprattutto quello che permetterà di partecipare a Miss World. Conduttore dell'evento sarà uno dei volti giovani più amati della tv, Stefano De Martino, reduce insieme ad Alessia Marcuzzi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti annunciati: da Fabio Fulco a Cecilia Capriotti, concorrente dell'Isola. E poi ancora Alessandro Cecchi Paone, Luca Abete, Matthew Lee, la boy band The Bootle's da "Tu Si Que Vales", l'attore romano Antonio Giuliani. E poi Valeria Altobelli, Miss Mondo Italia 2004.