Emiliano, Calenda si tolga dai piedi

(ANSA) - BARI, 31 MAG - "Ovviamente tutto ciò che fa Calenda a me fa ridere. Quindi non lo voglio neanche commentare. Spero che prima o poi si tolga dai piedi, dal Partito democratico".

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la proposta del ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, secondo il quale il Partito democratico deve dare vita a un fronte repubblicano con un simbolo diverso. "Ma vedo che il Pd - ha aggiunto il governatore - nella sua trasformazione genetica si sta appassionando perfino ad un tipo come Calenda". "Quindi - ha concluso - non posso che ridere di questa storia".