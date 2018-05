Aqp: bilancio, utile a 19 mln (+23%)

(ANSA) - BARI, 31 MAG - L'assemblea degli azionisti di Acquedotto Pugliese spa (Aqp) ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio di sostenibilità 2017. L'utile di esercizio sale a 19 milioni (+23% rispetto all'anno precedente), il valore della produzione si attesta a 528 milioni, con una riduzione del 4% rispetto all'anno precedente principalmente - è detto in una nota di Aqp - a causa di conguagli negativi di anni precedenti. L'utile è determinato a valle da ammortamenti e accantonamenti effettuati per un importo pari a 147 milioni ed imposte (correnti, differite e anticipate) per circa 3 mln, al netto dell'impatto positivo per imposte di esercizi precedenti pari a circa 13 milioni.