Sequestrati 25 kg marijuana ed hashish

(ANSA) - BARI, 29 MAG - I Finanzieri del Gruppo Bari, insieme con i funzionari della Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato nel porto di Bari circa 25 kilogrammi tra marijuana ed hashish ed hanno arrestato un cittadino montenegrino di 53 anni, sbarcato nel porto di Bari, dalla Motonave Dubrovnik proveniente dal Montenegro - alla prima tratta stagionale Bar/Bari - che era a bordo di una autovettura Fiat Ulisse. Il carico di droga era contenuto in 28 confezioni di cellophane sottovuoto, nascoste all'interno di un vano naturale dell'autovettura posto sul pianale della stessa e modificato in alcune sue parti, zona che è risultata essere inoltre protetta da lastre in piombo (idonee ad eludere eventuali controlli a mezzo scanner). Il corriere della droga dovrà rispondere di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il carico della droga e il mezzo sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso indagini per individuare i destinatari della droga.

(ANSA).