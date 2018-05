Matera 2019: gli itinerari con la Murgia

(ANSA) - MATERA, 29 MAG - Voli in mongolfiera, passeggiate in bicicletta, giochi urbani, escursioni alla scoperta di luoghi, storie, tradizioni, sono alcune delle iniziative che caratterizzeranno il progetto di turismo sostenibile "Itinerari radicaAli", che coinvolge i comuni del comprensorio murgiano pugliese per Matera "Capitale europea della Cultura 2019".

L'evento, di durata annuale, prevede dal prossimo 16 giugno al 28 maggio 2019, attività di promozione e di animazione nei comuni di Ginosa, Laterza, Mottola e Castellaneta (Taranto) e di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in colle e Gioia del colle (Bari), con una data conclusiva a Matera che coinvolgerà i bambini.