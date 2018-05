Festival dell'inutile a Corigliano

(ANSA) - LECCE, 29 MAG - Dal 1 al 3 giugno torna al Castello Volante di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, il Festival dell'Inutile, organizzato dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con CoreACore con il sostegno della Regione Puglia. Ispirato dal libro "L'utilità dell'inutile" del filosofo Nuccio Ordine, il Festival è un elogio dei saperi "inutili", di quei saperi cioè che non producono (o almeno così si pensa) profitto e che vengono considerati "inutili" nella nostra società. La letteratura, l'arte, la filosofia, la musica, la ricerca scientifica sono, invece, necessarie per nutrire lo spirito, per farci diventare migliori. Il Festival propone tre serate (ingresso libero) con incontri, presentazioni, concerti, satira, un mercatino dell'inutile e molto altro ancora sulle terrazze e nelle sale del Castello. Tra gli ospiti filosofi, giornalisti,attori e registi, scrittori, blogger. La festa della Repubblica sarà celebrata con la consegna della Costituzione ai diciottenni del comune griko.