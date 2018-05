Xylella: Emiliano a Ue, avviare tagli

(ANSA) - BARI, 28 MAG - "Vista l'urgenza di procedere, ho suggerito che anche l'Unione europea inserisca nella sua direttiva, dal punto di vista giuridico, la possibilità di fare tagli senza la previa individuazione dei proprietari". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando con i giornalisti, oggi a Bari, a margine di un incontro con i tecnici del Comitato fitosanitario dell'Unione europea, in Puglia per monitorare lo stato di avanzamento della Xylella. "Abbiamo specificato - ha aggiunto il governatore - che purtroppo, nonostante le tante direttive contro la Xylella, una regola non c'è mai stata, e cioè quella di poter fare gli abbattimenti senza individuare il proprietario, lasciando questa fase al momento successivo al taglio". Il governatore ha anche sottolineato la necessità che l'Ue risarcisca la Puglia per i danni subiti dalla fitopatia..