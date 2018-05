Palagiustizia Bari: toghe in corteo

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Corteo di protesta di magistrati, avvocati e personale amministrativo contro la situazione dell'edilizia giudiziaria. Da oggi, infatti, le udienze penali dei processi ordinari si tengono in tensostrutture dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz. Alla marcia silenziosa ha partecipato un migliaio di persone tra pm, giudici e avvocati che hanno camminato con le toghe sul braccio. Il corteo è partito da via Nazariantz, dove è allestita la tendopoli, ed è arrivato in piazza De Nicola dove nel pomeriggio il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, che ha già visitato le tende allestite dalla Protezione civile per celebrare le udienze, incontra i vertici degli uffici giudiziari e rappresentanti del Ministero. "Ci aspettiamo soluzioni chiare e immediatamente percorribili. Siamo preoccupati - ha detto il presidente dell'Anm di Bari Lorenzo Gadaleta - perché in un Paese civile non si può fermare la giustizia e non la si può amministrare nelle tende".