Palagiustizia Bari: Legnini,giustizia non può stare in tende

(ANSA) - BARI, 28 MAG - "È evidente che nelle tende non si può amministrare la giustizia. Vogliamo dare un contributo alla individuazione della soluzione e alla sua rapida attuazione, stando al fianco della magistratura e dell'avvocatura barese".

Lo ha detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, arrivato a Bari per incontrare i vertici degli uffici giudiziari dopo la situazione di emergenza che si è creata per l'inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, sede di Procura e Tribunale penale, e l'allestimento di tensostrutture per le udienze.

"Siamo qui per prendere visione della situazione e ascoltare - ha detto ancora - Poi faremo quanto in nostro potere nelle sedi opportune per sollecitare soluzioni rapide". Ad accompagnare Legnini nella tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palazzo di giustizia ci sono i vertici degli uffici giudiziari baresi e rappresentanti dell'Anm nazionale.

"Stiamo come in un ospedale in cui funziona solo il pronto soccorso con tutti i reparti chiusi" ha detto il procuratore Giuseppe Volpe, spiegando che dai prossimi giorni gli armadi con i faldoni saranno spostati a piano terra per alleggerire i carichi all'interno del palazzo e sarà stabilito un'accesso a rotazione nell'edificio del 50 per cento del personale.(ANSA).