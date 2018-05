Fondali Isole Tremiti, 2 borse di studio

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Due borse di studio per sviluppare un progetto di ricerca con cui sviluppare una tesi sperimentale sulla biologia marina delle Isole Tremiti sono state istituite dall'Associazione "Marlin Tremiti",in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari e il brand territoriale "Gargano e Daunia".La borsa di studio permetterà a due candidati, selezionati tramite concorso, di essere ospitati presso la struttura Marlin Tremiti per un periodo di tre mesi (dal 15 giugno al 15 settembre 2018)con accesso al diving e con l'appoggio dello staff del centro.In questo periodo i candidati avranno la possibilità di sperimentare in maniera diretta, la vita,il lavoro e lo studio diretto sul campo, mettendo in pratica le proprie conoscenze nello sviluppo di un progetto.Il bando è aperto a tutti gli studenti di Laurea Magistrale di età non superiore ad anni 30 in possesso di un diploma di laurea triennale in materie scientifiche preferibilmente inerenti gli ambienti marini. Il candidato dovrà presentare un progetto di Tesi di Laurea Magistrale inerente agli ambienti marini mediterranei che sarà sviluppato in parte o per intero nel periodo di permanenza a Marlin Tremiti e di cui si prevede la discussione finale entro l'Anno Accademico 2018/2019.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e.mail:info@marlintremiti.com a cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni.Le domande di partecipazione saranno valutate dalla commissione tecnico-scientifica in funzione del Curriculum Vitae del candidato e della qualità del progetto proposto.La commissione sarà composta da Francesco Mastrototaro dell'Università di Bari; Adelmo Sorci,responsabile del Laboratorio del Mare Marlin Tremiti.MarlinTremiti è un'associazione nata con l'intento di promuovere l'attività subacquea e utilizzare questa,come opportunità per studiare e conoscere il mondo mare in tutte le sue sfaccettature.Oggi dopo alcuni anni, tra investimenti e progetti,la filosofia dell'associazione si è tradotta nella realizzazione del Laboratorio del MARE MarlinTremiti con l'obiettivo di sviluppare progetti mirati nell'ambito della biologia marina e dell'archeologia(ANSA).