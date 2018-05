Scoperti da Gdf 191 lavoratori in nero

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Lotta al lavoro nero della Guardia di Finanza in Puglia. In due giorni i militari hanno compiuto 175 controlli, nel corso dei quali sono stati scoperti 191 lavoratori impiegati totalmente 'in nero'. Per altri 25 la posizione è risultata irregolare. Ottantadue i datori di lavoro segnalati alle autorità competenti; 225 sono, invece, le posizioni lavorative ancora in fase di definizione per le quali sono necessari ulteriori accertamenti.

Tra le situazioni di particolare rilevanza quella di due imprese manifatturiere del nord Barese, dove sono stati individuati complessivamente 15 lavoratori in nero su 15 persone che erano al lavoro. (ANSA).