Arrestato ragioniere sala ricevimenti

CASTELLANA GROTTE (BARI), 24 MAG - I Carabinieri di Castellana Grotte hanno arrestato in flagranza di reato il ragioniere di una famosa sala ricevimenti della Valle d'Itria, di 45 anni, sorpreso mentre rubava somme di denaro dalla cassa del ristorante della struttura.

I Carabinieri hanno accertato che da almeno un paio d'anni rubava denaro contante dalle casse del ristorante. Il modo di agire era sempre lo stesso: attendeva che tutti gli addetti al termine di un ricevimento lasciassero la struttura e, dopo essersi accertato di essere rimasto solo, accedeva nell'ufficio casse, eludendo i sistemi di videosorveglianza che conosceva perfettamente, quindi apriva la cassaforte utilizzando la combinazione sottratta in maniera fraudolenta ai proprietari e si appropriava del denaro contante, asportando regolarmente cifre oscillanti fra i 2-3.000,00 euro. Ieri i militari, allertati dai proprietari della struttura, preoccupati per i continui 'ammanchi', dopo aver atteso la fine di un matrimonio, hanno tenuto sotto stretta osservazione il ragioniere, sorprendendolo mentre stava aprendo la cassaforte per la solita "razzia". Da una perquisizione eseguita presso l'abitazione è stato rinvenuto altro denaro contante, quasi 10.000 euro, tutte in banconote di grosso taglio, ritenute tra quelle sottratte in precedenti circostanze ai proprietari del locale.