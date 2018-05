Xylella: Ue amplia area quarantena

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAG - Il comitato Ue per la salute delle piante ha approvato la proposta della Commissione Ue di estendere l'attuale area di quarantena per la Xylella in Puglia di circa 20 km verso il nord della regione. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'Italia ha votato contro, e la Spagna si è astenuta. Più in particolare, l'Italia aveva chiesto di rinviare la votazione, in attesa dell'audit della Commissione in Puglia, la settimana prossima. La Spagna ha ritenuto che la nuova area delimitata includesse alcune parti del territorio pugliese in cui Xylella non era ancora stata rilevata, mentre secondo la Commissione probabilmente sarebbe già presente.