World Press Photo, ultimi giorni a Bari

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Ultima settimana di permanenza a Bari per il World Press Photo, mostra di fotogiornalismo in corso nello Spazio Murat. Oltre all'esposizione fotografica anche per questa settimana Cime, organizzatore della mostra, ha programmato una serie di incontri tematici. Si comincia con la lettura de I Malavoglia di Giovanni Verga (1881) affidata all'attrice teatrale Licia Lanera. L'incontro, organizzato in collaborazione con i Presìdi del Libro, è previsto per giovedì 24 maggio alle 18.30. Si prosegue sabato con la public lecture affidata ad Alessio Mamo, fotografo freelance siciliano, di base a Catania, secondo classificato nella categoria People per il 2018 con il suo ritratto di Manal. Domenica 27 maggio alle 18.00 inizierà invece la serata conclusiva del World Press Photo Bari 2018 accompagnata dal compositore per pianoforte Claudio Stea. Durante l'evento saranno proiettate tutte le foto vincitrici di 63 anni di World Press Photo.