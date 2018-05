Mafia: Decaro (Anci), sindaci reagiscono

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Ai sindaci quotidianamente impegnati nella lotta alla mafia "dico di continuare a fare quello che fanno. Tanti sindaci sono messi sotto pressione, ricevono minacce - c'è una minaccia ogni 16 ore ha calcolato Avviso Pubblico -, questo significa che i sindaci stanno reagendo, è superata la stagione in cui i sindaci venivano sopraffatti o addirittura diventavano persone legate alla criminalità organizzata per ottenere il consenso". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, durante la cerimonia di commemorazione della strage di Capaci, deponendo una corona sotto la targa di via Falcone e Borsellino a Bari.

"Sono orgoglioso di rappresentare tanti sindaci che ogni giorno ci mettono la faccia, tengono la schiena dritta e rischiano anche loro la vita come le forze dell'ordine e la magistratura.

A quei sindaci - ha detto Decaro - voglio dire di avere fiducia perché lo Stato c'è, lo Stato reagisce e saprà proteggerli".