bari, Balata, definizione in tempi brevi

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "C'è la speranza che si possa sollecitare una definizione del procedimento in tempi più rapidi". Così il presidente della Lega B, Mauro Balata, al termine dell'assemblea straordinaria convocata sul tema delle seconde squadre, in cui però i club hanno affrontato anche il rinvio al primo giugno da parte del Tribunale federale della discussione del deferimento del Bari (rischia due punti di penalizzazione). Il Bari sabato 26 maggio giocherà la gara secca di playoff con il Cittadella, col vantaggio del campo, avendo chiuso il campionato con un punto in più degli avversari. Al momento non è in discussione uno spostamento della partita. "Il Cittadella non ha fatto censure verso altre società, ma ha solo detto, e lo dico anche io, che bisogna essere più rapidi".