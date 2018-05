Ferrari contro autocarro,muore 72enne

(ANSA) - BARI, 20 MAG - Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla Ss 96 in agro di Palo del Colle (Bari) dove, per cause da accertare, Francesco Saverio Damiani Alberotanza, di 72 anni, alla guida di una Ferrari, si è scontrato con un autocarro leggero. Nell'impatto l'uomo ha perso la vita. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia stradale. Non è escluso che l'anziano possa avere avuto un malore perdendo il controllo dell'auto.